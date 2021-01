Ele vinha de Itaú de Minas (MG) quando foi atrapalhado por outro caminhão e acabou saindo da pista

publicado em 30/01/2021

Caminhão vinha de Itaú de Minas (MG) com destino a Fernandópolis (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm caminhão de cimento tombou na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, na manhã deste sábado (30). Ele vinha de Itaú de Minas (MG) com destino a Fernandópolis. Ninguém se feriu, segundo as informações iniciais.Ainda de acordo com as informações, colhidas pelo jornal A Cidade no local com o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), o trecho onde o caminhão tombou está interditado. Por conta disso, foi feito um desvio pela marginal José Marão Filho.A reportagem apurou no local que o caminhão passava pelo trecho por volta das 5h30, quando outro caminhão o atrapalhou.Segundo o motorista do caminhão, isso fez com que ele acabasse saindo da pista e seguiu sentido contrário. Esse movimento foi o que fez o caminhão tombar no canteiro da rodovia, de acordo com as informações preliminares.A rodovia Euclides da Cunha no trecho das proximidades do Nei Acessórios, sentido Votuporanga a capital segue interditado e deve seguir até as 14h.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão