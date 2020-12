Segundo a polícia, também foram encontrados R$ 5,3 mil; homem foi preso

publicado em 21/12/2020

PRF apreendeu 2,5 toneladas de maconha em Rio Preto — (Foto: PRF/Divulgação)

Um homem de 28 anos foi preso após ser flagrado transportando 2,5 toneladas de maconha em um caminhão abordado na BR-153, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe abordou o motorista perto de um posto de combustíveis, no sábado (19), e constatou que o veículo estava sem o disco do tacógrafo.

O motorista do veículo demonstrou nervosismo e os policiais revistaram o caminhão. No console e em uma mochila foram encontrados R$ 5,3 mil.

Ao verificar a carga de bolachas e macarrões, os policiais localizaram um compartimento oculto e no local foram encontrados 2,5 mil quilos de maconha, segundo o boletim de ocorrência.

A droga foi apreendida e o suspeito foi preso em flagrante.











*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba