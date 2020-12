A droga estava dentro de um tambor enterrado no fundo da residência de J. P., que foi preso e autuado em flagrante por tráfico

publicado em 04/12/2020

J. P., foi preso em flagrante por associação e tráfico de drogas e encaminhado para uma Unidade Prisional da região (Foto: Dise Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prenderam, na manhã desta sexta-feira (04), J. P., após encontrarem 5,85 kg de maconha dentro de um tambor enterrado em sua residência, no bairro Sonho Meu, zona Oeste de Votuporanga.Os mais de cinco kg da droga estavam divididos em sete tijolos e meio e também em duas sacolas cortadas em pedaços. As investigações que levaram os policiais a cumprirem mandados da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga na residência de J. P., também apontam que a droga guardada na residência pertence a outro indivíduo.Durante as investigações foi vista toda a dinâmica de como essa dupla agia no tráfico de drogas, que culminou na prisão de um deles.J. P., foi preso em flagrante por associação e tráfico de drogas e encaminhado para uma Unidade Prisional da região, onde segue à disposição da Justiça.