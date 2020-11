Caso foi registrado no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP), no último dia 12 de novembro

publicado em 19/11/2020

Carro ficou parcialmente destruído em rua de Rio Preto. (Foto: Renato Pavarino/G1)

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (18) que identificou o homem que ateou fogo em um carro estacionado na rua Lafayete Spinola de Castro, no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP), na última quinta-feira (12). Uma câmera de segurança registrou a ação (veja abaixo).De acordo com informações da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), o delegado responsável por investigar o caso, Paulo Buchala, conseguiu descobrir a identidade do suspeito depois de ouvir testemunhas e fazer diligências.Paulo, então, solicitou à justiça um mandado de busca na casa do homem, de 38 anos, com o objetivo de localizar as roupas que o suspeito usava no dia em que ateou fogo no veículo, bem como conseguir mais informações que comprovassem o crime.Homem joga líquido inflamável, ateia fogo em carro e quase é atingido por chamasHomem joga líquido inflamável, ateia fogo em carro e quase é atingido por chamasAinda segundo a Divisão Especializada de Investigações Criminais, o suspeito, identificado somente pelas iniciais J.R.S, confessou ter ateado fogo no carro e afirmou que tomou a atitude por possuir “desavenças” com o dono do veículo. O motivo da briga não foi divulgado.O homem também disse que, no dia em que o incêndio foi registrado, encheu um galão com três litros de gasolina em um posto de combustíveis, pilotou a moto até a rua onde o carro estava estacionado, jogou o líquido inflamável e ateou fogo.Além de confessar o crime, o suspeito estava com o braço esquerdo queimado, lesão que foi documentada para servir como prova, e com a motocicleta usada no dia do delito. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito. O suspeito responderá pelo crime de dano qualificado.Câmera de segurançaA ação do suspeito foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento. O vídeo, ao qual o G1 teve acesso, mostra que o homem caminhou com um galão em uma das mãos, atravessou a rua e despejou um líquido inflamável no veículo.Em seguida, o rapaz usou um objeto, que parece ser um isqueiro, para atear fogo. Depois de quase ser atingido pelas chamas, ele saiu correndo e fugiu em uma motocicleta.