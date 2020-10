Fogo começou em um caminhão estacionado no barracão da empresa e foi rapidamente controlado pela Defesa Civil e Bombeiros

publicado em 26/10/2020

Incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que controlaram as chamas; caminhão da Espumas D’Brito ficou totalmente destruído (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoUm incêndio de médio porte atingiu na noite de ontem a indústria Espumas D’Brito, localizada na rua José Paracatu, no Distrito Industrial José Marciano da Silva, em Valentim Gentil. O fogo, que começou por volta das 19h45, tomou conta de um caminhão que estava estacionado no barracão da indústria. A Defesa Civil de Valentim Gentil e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionados e conseguiram controlar as chamas rapidamente evitando estragos maiores. Não houve vítimas.De acordo com o subtenente Kitamura, do Corpo de Bombeiros, a preocupação era de que o fogo se alastrasse rapidamente por conta da espuma ser um material altamente inflamável. “Até por isso quando recebemos o chamado viemos quase que com o nosso efetivo máximo da noite, para evitar que o incêndio tomasse grandes proporções. Felizmente foi uma ação rápida em conjunto com a Defesa Civil que conseguimos controlar a situação”, contou.Ainda de acordo com informações colhidas pela nossa reportagem no local, o fogo teria iniciado em um caminhão que estava estacionado no barracão da indústria. Parte da carga de espumas do veículo também acabou queimando. Os motivos do início do acidente ainda serão apurados. O caminhão ficou totalmente destruído pelas chamas.Com a preocupação de que o incêndio pudesse atingir outras indústrias ao lado, a Prefeitura de Valentim Gentil também chegou a enviar um caminhão pipa para ajudar no combate as chamas. Apesar do susto, não havia funcionários da empresa na hora do incêndio, que ocorreu após o horário de expediente.