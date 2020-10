O autor dos disparos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Macedônia; o caso deve seguir para investigação da Polícia Civil

publicado em 08/10/2020

Preso em flagrante, o autor dos foi apresentado no Plantão Policial em Fernandópolis e o caso deve seguir para investigação da Polícia Civil (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um empresário de Votuporanga, que atua no ramo de Pet Shop, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após executar a tiros de revólver calibre 32, um homem em um posto de combustíveis em Macedônia. A vítima, Alessandro Rodrigues, teria supostamente chantageado a esposa do atirador, identificado apenas pelas iniciais R.P., de divulgar fotos íntimas dela.

De acordo com o que foi divulgado, o autor dos disparos declarou a PM que a esposa estava sendo chantageada pela vítima, sob as alegações de que havia ido até um motel e realizado fotos íntimas. Após isso, começou a receber ameaças de divulgação dessas fotos e resolveu fazer justiça com as próprias mãos.

Alessandro tentou escapar após ser alvejado, chegou a ser socorrido no Posto de Saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.