Acidade aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira (10)

publicado em 10/09/2020

Acidade aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira (10) (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (10) em Votuporanga. Um caminhão invadiu uma casa localizada na avenida 9 de julho, esquina com a rua Katsunori Nakamura, no bairro San Remo. Uma criança de dois anos de idade que estava no quarto ficou ferida.De acordo com informações colhidas pela reportagem do jornalno local do acidente, o caminhão estava estacionado do outro lado da avenida, mas em determinado momento, por volta das 14h, se soltou e colidiu com a residência.O veículo invadiu o quarto onde estava uma criança de dois anos de idade, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o atendimento.