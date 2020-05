O veículo tinha sido furtado na segunda-feira no São Cosme e agora já foi devolvido ao verdadeiro dono

publicado em 20/05/2020

A motocicleta estava escondida em uma mata e foi encontrada pelos policiais

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental, com o apoio da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) recuperou nesta terça-feira (19) uma motocicleta Honda/Bros que havia sido furtada na segunda-feira (18), no bairro São Cosme, em Votuporanga. O veículo estava escondido em uma mata, nas imediações da represa do Horto Florestal.De acordo com informações policiais, após serem informados sobre o furto, os militares iniciaram buscas pelas imediações e encontraram a motocicleta embrenhada no meio da mata.O autor do crime ainda não foi identificado, mas o veículo foi encaminhado à delegacia, onde, após os procedimentos padrões, foi devolvida ao verdadeiro dono.