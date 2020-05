A Polícia Militar Ambiental deteve em flagrante um homem pescando na represa da Saev em Votuporang, na tarde do domingo (17)

publicado em 19/05/2020

O homem foi levado para a delegacia onde foi colocado à disposição da Justiça (Foto: Reprodução)

Da RedaçãoNa tarde de domingo (17) a Polícia Militar Ambiental deteve em flagrante um homem pescando na represa da Saev em Votuporanga, usando uma tarrafa em nylon, com medida de 3,50 m de altura e as malhas de 30 milímetros, o uso do objeto é proibido e por isso foi autuado por pesca irregular.Segundo informações, o flagra aconteceu durante patrulhamento da equipe ambiental, que se deslocava pelas proximidades do córrego Marinheirinho e avistaram o homem utilizando a rede. Além da tarrafa, foi apreendida uma faca, tudo foi levado para a sede da polícia ambiental em Votuporanga.O homem foi levado para a delegacia onde foi colocado à disposição da Justiça.