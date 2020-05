Ele foi surpreendido pelos policiais com várias porções de maconha

publicado em 25/05/2020

(Foto: Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu neste domingo (25) um homem acusado de tráfico de drogas no Jardim das Palmeiras I. Ele foi surpreendido pelos policiais com várias porções de maconha.De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento pela região, os militares se depararam com dois indivíduos, já conhecidos dos meios policiais, que saiam de uma residência pela Rua Presidente Dutra. Ao avistarem a viatura os dois jogaram algo no chão e conseguiram fugir sentido a favela do Matarazzo.Na casa em que eles estavam os policiais encontraram no chão uma porção de maconha que havia sido dispensada pelos suspeitos e o morador da casa, identificado pelas iniciais M.I., tentou se esconder dentro do imóvel, mas acabou sendo abordado.Em buscas pela residência, os militares encontraram sob a cama uma bolsa e em seu interior um vidro grande contendo mais 22 porções de maconha e uma balança de precisão.Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado e este foi conduzido juntamente com o entorpecente apreendido até a Central de Flagrantes, onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão o mantendo à disposição da justiça.