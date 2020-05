O Corpo de Bombeiros do município atendeu a ocorrência no bairro Pozzobon

publicado em 18/05/2020

Bombeiros atenderam a ocorrência (A Cidade)

Da redaçãoEm Votuporanga, nesta segunda-feira (18), depois de engolir o que provavelmente seria um prego, um bebê foi socorrido. De acordo com informações preliminares, a criança está estável.O Corpo de Bombeiros do município atendeu a ocorrência no bairro Pozzobon, e o bebê foi encaminhado até a Santa Casa de Misericórdia para os exames. A mãe da criança acredita que o bebê engoliu um prego.