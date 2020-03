As prisões foram realizadas em duas ocorrências distintas na cidade

publicado em 05/03/2020

Os policiais da Dise de Votuporanga apreenderam diversos entorpecentes em Nhandeara (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta quarta-feira três indivíduos pelo envolvimento com o tráfico de drogas no município de Nhandeara. As prisões foram realizadas em duas ocorrências distintas na cidade.Segundo informações da Dise, a Especializada realizou algumas investigações contra o tráfico de drogas naquele município, sendo que conseguiram identificar alguns indivíduos envolvidos na prática do crime. Por conta das informações, os policiais se deslocaram até Nhandeara.A primeira ocorrência da Dise foi na rua Vereador Edimilson Silveira, no bairro CDHU. Os policiais localizaram um homem de 41 anos conhecido como “Chorinho”, sendo promovida a abordagem. Em buscas, foram apreendidas 17 pedras de crack embaladas prontas para a venda, uma pedra de aproximadamente 10 gramas que, ao ser preparada, renderia em torno de 50 porções, além de celular e dinheiro.Depois a apreensão, os policiais civis da Dise se deslocaram até a rua Luis Melega, no bairro São Vicente, onde conseguiram encontrar dois jovens de 20 anos. Ao ver a aproximação da viatura policial, ambos tentou fugir do local, mas foram contidos e abordados rapidamente.Na abordagem, os policiais apreenderam 14 porções de cocaína embaladas e prontas para a venda aos dependentes químicos. Também foram encontrados uma porção da mesma droga com peso de cinco gramas que, depois de ser fracionada, renderia em cerca de 15 porções menores. Material usado no preparo das drogas também foi apreendido, assim como celulares.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao trio, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Na delegacia, “Chorinho” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e os jovens foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Posteriormente, o trio foi levado para uma unidade prisional da região, ficando à disposição da Justiça.