O crime ocorreu em 2016 e chocou Votuporanga pela crueldade; o julgamento dos acusados será dia 8 de maio

publicado em 16/03/2020

Após cometerem o crime, os acusados teriam levado o corpo da vítima em uma carroça e jogado no córrego (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Justiça de Votuporanga marcou o julgamento de um dos crimes mais repercutidos na cidade, em 2016. Evandro Cordeiro, José Cícero Soares de Oliveira e Herbert Campos serão julgados, no dia 8 de maio, pelo homicídio de Francisco Dias dos Santos, morto de forma brutal na Vila Carvalho.Segundo informações, o corpo da vítima, na época com 50 anos, foi encontrado em estado de decomposição às margens do córrego Cabrito. Durante as investigações, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga descobriu que Francisco foi assassinado por pelo menos três homens, que estariam envolvidos em outro crime.As informações dão conta de que os suspeitos estariam envolvidos em um sequestro de um casal no bairro Cruzeiro, próximo da Vila Carvalho, na cidade. Conforme a polícia, os criminosos teriam matado Francisco pela suspeita de que ele havia descoberto o crime e iria denunciar.De acordo com informações preliminares, os réus teriam agredido a vítima violentamente com socos, chutes e pauladas. Depois de cometerem o crime, eles teriam levado o corpo da vítima em uma carroça e jogado no córrego a fim de ocultar o cadáver e, consequentemente, o crime.Como de costume, o juiz de Direito da Comarca de Votuporanga sorteará os 25 nomes dos jurados que poderão compor a mesa do Conselho de Sentença no dia 16 de abril. Após o sorteio, os nomes sorteados deverão comparecer no Fórum no dia e hora marcada para participarem de um novo sorteio.O sorteio dos jurados acontecerá na Sala do Juiz, no Fórum da Comarca de Votuporanga.