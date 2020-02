A delegacia especializada já estava investigando o acusado pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região

publicado em 14/02/2020

Os policiais da Dise apreenderam drogas, celular, dinheiro e material usado na embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta sexta-feira um homem, de 31 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João, na cidade. A especializada já investigava o indiciado pela prática do crime na região.Segundo informações da Dise, durante as investigações, os policiais receberam informações de que o acusado estaria comercializando drogas em sua residência, localizada na rua Cláudio Pereira e que no local havia uma quantidade de entorpecentes.Na tarde desta sexta-feira, os policiais se deslocaram até o imóvel do traficante e promoveram buscas pelo local, onde encontraram diversas porções de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos.A equipe também apreendeu material usado no processo de embalagem dos entorpecentes, dinheiro proveniente do tráfico e aparelho celular. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga.Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e autuou o homem por tráfico de drogas, sendo que posteriormente ele foi conduzido para uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.