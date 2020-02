O veículo foi entregue na manhã desta terça-feira durante cerimônia na sede do Corpo de Bombeiros de Votuporanga

publicado em 11/02/2020

A nova unidade de resgate teve um investimento de R$ 240 mil e já está funcionando (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Corpo de Bombeiros de Votuporanga recebeu, na manhã desta terça-feira, uma nova unidade de resgate, após a assinatura do Termo de Cessão pelo prefeito João Dado e pelo 1º tenente e comandante da Estação de Bombeiros do município, Marcos Vinicius Silvestre Loberto.A cerimônia foi realizada na sede da corporação e contou com a presença do Comandante Interino do 13º Grupamento de Bombeiros, Major PM Edmilson Santana Branco que estava acompanhado do Capitão PM Renato Neves Rodrigues. Também participaram da entrega a presidente do Fundo Social de Solidariedade Mônica Pesciotto de Carvalho; e a pró-reitora Acadêmica da Unifev, Encarnação Manzano.Para a aquisição da nova viatura, foram investidos R$ 240 mil, sendo R$ 140 de recursos próprios da Prefeitura de Votuporanga e R$ 100 mil do Fundo Municipal Especial dos Bombeiros (Febom), que foram doados pelos munícipes de forma voluntária por meio do carnê do IPTU.Ao jornal A Cidade, o tenente Silvestre informou que a nova unidade é para pronto emprego e terá um atendimento mais eficiente para a população. “Essa viatura apoio ocorrências de presos em ferragens, apoio também os bombeiros para a própria segurança nas ocorrências. A viatura antiga não tem mais condições”, explicou.O tenente ainda afirmou que cerca de 60% das ocorrências do Corpo de Bombeiros são de resgates que utilizam a viatura que foi adquirida e, desde ontem, já iniciaram os atendimentos a população.Como já dito acima, a nova unidade de resgate modelo Caminhão Furgão 415 Sprinter substituirá a antiga Unidade recebida pelo Estado em 2013. O veículo anterior possui atualmente mais de 115.000 km já utilizados, contabilizando cerca de R$ 60 mil em manutenções ao longo de sete anos.O Major PM Edmilson Santana Branco, Comandante Interino do 13º Grupamento de Bombeiros, afirmou que grande parte da população é atendida pela Unidade de Resgate. “Temos nossos homens bem treinados e é necessário o equipamento. Essa Unidade será extremamente necessária e útil para a nossa sociedade. Pra se ter uma ideia, no ano passado, mais de 1.100 pessoas foram socorridas com vida em ocorrências de resgate. Quero agradecer a mais perfeita sintonia entre Poder Público e população, porque sem a contribuição feita de maneira voluntária, e coordenada pelo Febom, seria impossível ter esse tipo de recurso. Votuporanga é um expoente na nossa região”.O Prefeito João Dado destacou o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga. “Muitíssimo obrigado pelo trabalho valoroso, fraterno, humanitário que vocês fazem. Acreditamos que o Corpo de Bombeiros é essencial. Sem os Bombeiros, a vida humana fica desprotegida, porque podemos ter o médico para atender, mas se não pegarmos a vítima no local do acidente, a vida vai se perder no meio do caminho. Hoje, comemoramos essa conquista importante, a Unidade de Resgate. Para mim, é uma alegria, primeira vez como Prefeito, numa solenidade protegendo e apoiando o nosso Corpo de Bombeiros, cumprindo com o meu dever”.