Polícia apreendeu dinheiro, um celular e também sementes da planta em Cedral, no interior de SP.

publicado em 29/01/2020

Polícia apreendeu troféu de competição de plantação de maconha na casa do suspeito em Cedral — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma plantação de maconha foi apreendida pela Polícia Militar em Cedral (SP) na noite desta terça-feira (28) durante um patrulhamento pela Rua Antônio de Oliveira Jordão. O que chamou atenção dos policiais foi a apreensão de um troféu de segundo colocado na "copa da maconha do Rio de Janeiro".

Um homem de 31 anos foi preso, mas segundo a Polícia Civil, foi solto na manhã desta quarta-feira (29) depois da audiência de custódia.

“Ele disse que participou do referido campeonato em outubro e novembro do ano passado no Rio de Janeiro, onde exibiu uma gama de maconha para análise da estética, ficando em segundo lugar. Eles analisam a estética da maconha, uma planta melhor cultivada”, afirma o delegado Marcelo Ferrari da Silva, em entrevista ao G1 nesta quarta-feira.

Um vídeo gravado pela PM mostra a estrutura montada para cultivar os diferentes tipos de maconha.

A apreensão aconteceu, segundo a polícia, depois que três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram abordadas na fiscalização em atitude suspeita pela rua. Um dos abordados disse que morava no imóvel próximo e que cultivava maconha em uma estufa nos fundos da casa.



A polícia entrou na casa e encontrou a plantação no quintal e também no quarto do rapaz. No local havia inclusive iluminação artificial e ventilação para as plantas, além de mudas da maconha.

Além disso, a polícia apreendeu dinheiro, um celular e também sementes da planta. O suspeito que assumiu a produção da droga pode pegar até 15 anos de prisão e foi encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José do Rio Preto (SP).