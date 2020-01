Primeiro-ministro do país convocou 3 mil reservistas das Forças Armadas para conter as chamas. Ao menos 1.200 casas foram destruídas.

publicado em 04/01/2020

Imagem aérea do incêndio em East Gippsland, na Austrália — Foto: Governo Estadual de Victoria

Subiu para 23 o número de mortos em decorrência dos incêndios florestais na Austrália , de acordo com as novas atualizações feitas neste sábado (04). O primeiro-ministro Scott Morrison informou que foram convocados 3 mil reservistas das Forças Armadas para combater as chamas que devastam o país.Segundo a agência de notícias France Presse, neste sábado, as autoridades alertaram que em Sydney, a maior cidade do país, pode haver problemas no fornecimento de eletricidade, e pediram aos habitantes que reduzissem o consumo de energia.

Na sexta-feira (3), o exército da Austrália iniciou uma operação para resgatar cerca de 4.000 pessoas refugiadas no litoral sudeste, segundo jornal britânico The Guardian.

Moradores e turistas foram resgatados pelo mar, muitos estavam bloqueados nas praias desde 31 de dezembro. Com altas temperaturas durante os meses de janeiro e fevereiro no país, não há previsão iminente do fim dos incêndios.