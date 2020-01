Vítima teve cortes na cabeça e precisou ser socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade.

publicado em 03/01/2020

Homem foi atropelado em frente da casa onde mora — Foto: Divulgação/ QAP Birigui

Um homem de 43 anos foi atropelado nesta quinta-feira (2) na calçada da casa dele, no bairro Monte Líbano, em Birigui (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava sentado em uma cadeira em frente à casa, quando um motorista perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima. O carro ainda atingiu o muro da casa, que ficou danificado.

A vítima teve cortes na cabeça e precisou ser socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade. O motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar socorro.