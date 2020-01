Os policiais militares receberam denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na residência de um dos indiciados

publicado em 21/01/2020

Os policiais militares apreenderam porções de crack, armas, dinheiro e apetrechos para preparo das drogas (Foto: Divulgação/Polícia)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na tarde desta seguda-feira dois homens, um de 19 e outro de 18 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Amélio João Gossn, no bairro Cidade Nova, em Votuporanga. A equipe recebeu denúncias anônima sobre a prática do crime dos indiciados.Segundo o boletim de ocorrência, por conta das informações, os policiais iniciaram patrulhamento pela região a fim de combate ao tráfico de drogas, quando localizaram a dupla em frente à residência do jovem de 19 anos. Ao ver a aproximação da viatura policial, ambos demonstraram nervosismo e tentaram entrar no imóvel.Por conta da atitude suspeita, a equipe da Polícia Militar promoveu a abordagem e realizou revista pessoal na dupla, sendo que apreendeu aparelhos celulares, dinheiro e duas porções de maconha em poder dos indiciados.Ao promover busca domiciliar, os policiais militares encontraram na cozinha da residência uma balança de precisão, lâmina, mais um celular e dinheiro, além de saquinhos plástico para embalar as drogas. Já no quarto do imóvel, foram localizadas algumas porções de crack embaladas e prontas para a comercialização e duas armas artesanais de fabricação caseira e duas munições calibre 22.Na parede do quarto também foi apreendida uma espingarda de pressão com adaptação para ‘calçar’ munição calibre 22. Ao ser questionado, o traficante de 19 anos afirmou que todos os pertences eram seus e que havia comprado a espingarda por R$ 200 de um desconhecido e R$ 120 pelas duas armas, inclusive o vendedor teria solicitado o pagamento por drogas.A dupla ainda foi questionada sobre a quantia em dinheiro, porém eles não informaram a procedência. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante aos traficantes, sendo encaminhados até a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga.Na Especializada, a autoridade policial elaborou o flagrante por tráfico de drogas e ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça após ser finalizado o trabalho da Polícia Judiciária.