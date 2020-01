O veículo seguia pela estrada rural quando colidiu contra uma ponte

publicado em 09/01/2020

O veículo colidiu frontalmente contra uma ponte existente na estrada de Cardoso (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira (9) em uma estrada rural próximo ao município de Cardoso e deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas com ferimentos graves.Segundo informações preliminares, o veículo seguia na estrada conhecida como “Estrada do Nego do Ouro”, localizada entre os municípios de Cardoso e Riolândia, quando teria colidido frontalmente contra uma ponte.Com o impacto, o motorista do veículo de 53 anos sofreu ferimentos graves e o passageiro, de 40 anos, teve ferimentos na boca e nos braços. A dupla foi socorrida pelas unidades de resgates.Por conta dos ferimentos, o motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. Já a outra vítima, foi levada para o Pronto Socorro de Cardoso para receber atendimento médico.As causas do acidente de trânsito serão investigadas.