A dupla já estava sendo investigada pela delegacia pela venda de entorpecentes na cidade de Riolândia

publicado em 22/01/2020

Os agentes da Dise apreenderam crack, maconha, cocaína, dinheiro, entre outros objetos (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu durante a tarde desta terça-feira uma mulher e seu filho por tráfico de drogas no município de Riolândia. A dupla já estava sendo investigada pelo envolvimento com o crime na cidade.Segundo a Dise de Votuporanga, os policias tinham informações de que os traficantes vendiam crack, cocaína e maconha em Riolândia. Na tarde desta terça-feira, a equipe se deslocou até aquela cidade para promover a abordagem, uma vez que tinha conhecimento de que a dupla havia recebido uma grande quantidade de drogas.Na residência, localizada na rua Um, os agentes da Dise promoveram busca domiciliar e encontraram um tijolo de maconha, dois tabletes da mesma droga que tiveram peso aproximado de 1kg, além de 94 gramas de crack que após ser fracionado renderiam cerca de 470 porções.Também foram apreendidas 170 gramas de cocaína e depois de ser preparada renderia em torno de 510 porções para serem comercializadas aos dependentes, aparelhos celulares, material usado no processo de embalagem e uma quantia em dinheiro.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante a mãe e o filho, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Lá, ambos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico e, posteriormente, levado para cadeias da região ficando à disposição da Justiça.