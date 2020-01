A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência; as causas do acidente serão investigadas posteriormente

publicado em 10/01/2020

A motorista de um dos carros teria perdido a direção do carro com a batida e colidido contra uma árvore (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira envolvendo dois carros no cruzamento da avenida Brasil com a rua Wolfran Wehinger, em Votuporanga e deixou uma mulher levemente ferida.Segundo informações de um dos passageiros, um dos carros (CrossoFox) seguia pela rua Wolfran Wehinger e realizava a conversão para adentrar na avenida quando foi atingido pelo veículo, que seguia na avenida Brasil e teria avançado o sinal vermelho do semáforo existente no cruzamento.Com o impacto, a motorista do automóvel teria se assustado com a batida e perdido o controle da direção atingindo uma árvore do canteiro central. A mulher sofreu apenas ferimentos leves, no entanto, muito assustada com o ocorrido.O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado e compareceu no local para atender a ocorrência. A equipe prestou socorro à vítima, sendo encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Votuporanga.O condutor do outro veículo e os demais passageiros não sofreram ferimentos. A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão investigadas posteriormente.