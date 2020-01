Vítima sofreu ferimentos em diversas partes do corpo, inclusive no rosto

publicado em 25/01/2020

Homem sofreu ferimentos após ser atacado por cachorro em Fernandópolis (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um ajudante de motorista de 37 anos ficou ferido ao ser atacado por dois cachorros da raça pit bull, na manhã deste sábado (25), no bairro Jardim Guanabara, em Fernandópolis (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma fábrica caseira de cadeiras, onde dois cães teriam escapado e avançado em dois pedestres.Ao chegarem ao local, os policiais descobriram que o ajudante de motorista, identificado como Osmar Dias de Oliveira, já havia sido socorrido desacordado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.A Tv Tem apurou que o homem foi mordido no pescoço, nas mãos, no rosto, na orelha e em diversas partes do corpo. Ele recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, precisou de pontos para fechar alguns machucados, tomou medicamentos e foi liberado.A outra vítima não foi localizada, mas testemunhas disseram à polícia que ela saiu correndo do local depois de ser atacada. Como ela não deu entrada em nenhuma unidade hospitalar, a polícia acredita que tenha sofrido apenas ferimentos leves.Ainda segundo o registro policial, a dona dos animais compareceu à delegacia de Fernandópolis e afirmou ao delegado que acredita que alguém tenha facilitado a saída dos cachorros. Ela se comprometeu a entregar as câmeras de segurança do local à polícia.O caso, que foi registrado como lesão corporal, será investigado pela Polícia Civil. Os cães retornaram para a fábrica.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba