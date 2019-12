A equipe da Força Tática realizava patrulhamento em combate ao tráfico, furtos e outros crimes, quando localizaram os três indivíduos

publicado em 13/12/2019

Os policiais militares apreenderam diversas porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam dois homens (um de 18 anos e outro de 19 anos) e um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas pela rua Presidente Dutra, no bairro Matarazzo, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento em combate ao tráfico, furtos e outros crimes na cidade.Segundo informações da Força Tática, os policiais se depararam com três indivíduos em atitude suspeita próximo ao horário de saída de alunos de uma escola infantil pertencente ao município, motivo pelo qual resolveram fazer a abordagem.Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os traficantes demonstraram certo nervosismo e tentaram fugir, no entanto, foram detidos em seguida. Durante abordagem, a equipe da Força Tática localizou diversas porções de crack, maconha e cocaína embaladas e prontas para a comercialização, além de dinheiro.De acordo com a PM, os jovens já são conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com a prática do crime em Votuporanga. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e apreensão aos envolvidos, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes da cidade.Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos maiores, que permaneceram presos à disposição da Justiça. Em relação ao menor, depois de ser elaborado o ato infracional, ele foi liberado ao responsável legal, para posteriormente comparecer ao Juizado da Infância e Juventude, ficando à disposição da Justiça.