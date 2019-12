Os policiais realizavam patrulhamento quando localizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o preso

publicado em 26/12/2019

O homem foi levado até a Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na madrugada desta terça-feira um homem de 50 anos que estava sendo procurado pela Justiça. A prisão ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate a criminalidade em Votuporanga.Segundo informações da PM, durante o patrulhamento os policiais localizaram na avenida Hernani de Matos Nabuco um veículo estacionado com dois indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram promover a abordagem.A dupla foi submetida a revista pessoal, sendo que os policiais militares não encontraram nada de ilícito. Porém, ao promover a pesquisa, a equipe constatou que um dos indivíduos do veículo, de 50 anos, era procurado pela Justiça.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. A autoridade tomou ciência do ocorrido e o indiciado permaneceu detido à disposição da Justiça.