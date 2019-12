Jovem de 25 anos foi detido em ação que também investiga crimes relacionados ao tráfico de drogas. Além dos veículos e cheques, documentos, celulares e notebook foram apreendidos em Araçatuba (SP).

publicado em 18/12/2019

Cheques, documentos, veículos e notebook foram apreendidos em Araçatuba — Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil deteve um jovem e apreendeu veículos, entre eles uma moto aquática, e dezenas de cheques durante ação nesta quarta-feira (18) em uma casa dentro de um condomínio de luxo em Araçatuba (SP).A ação faz parte de uma investigação contra os crimes de agiotagem e tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, um jovem de 25 anos foi detido após tentar fugir das equipes policiais.Dentro do imóvel, foram apreendidos uma caminhonete, um carro importado, uma moto aquática, 33 cheques, um notebook, três celulares e diversos documentos.Ainda segundo a polícia, celulares com áudios e conversas referentes ao tráfico de drogas e agiotagem também foram apreendidos. Todo o material apreendido e o jovem detido foram levados à delegacia do município.