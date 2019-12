A equipe realizava patrulhamento em combate ao tráfico de drogas e outros crimes pela zona Sul de Votuporanga quando localizaram o indiciado

O indiciado foi levado para a Central de Flagrantes da cidade, onde permaneceu detido à disposição da Justiça (Foto: PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prendeu na noite desta sexta-feira um homem de 31 anos que estava sendo procurado pela Justiça. A equipe realizava patrulhamento em combate ao tráfico de drogas e outros crimes pela zona Sul de Votuporanga quando localizaram o indiciado.Segundo informações da PM, ao adentraram no cruzamento das ruas Paschoal Mega com a Presidente Dutra, no Jardim Palmeiras I, os policiais avistaram um veículo estacionado, sendo que o condutor demonstrou certo nervosismo ao ver a aproximação da viatura.Durante a abordagem do indiciado, a equipe da Força Tática promoveu uma busca pessoal, sendo que nada de ilícito foi localizado. No entanto, o homem seguia demonstrando um nervosismo, motivo pelo qual chamou a atenção dos policiais militares.Conforme informações da Polícia Militar, ao realizar uma pesquisa, as autoridades encontraram um mandado de prisão expedido contra o homem. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indiciado.O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade plantonista tomou ciência do ocorrido ratificando o mandado de prisão. O indiciado permaneceu detido à disposição da Justiça.