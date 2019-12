De acordo com a polícia, Zé Branco se armou com uma faca, um martelo, um pedaço de ferro e ameaçou a mulher. Ele foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

publicado em 27/12/2019

Zé Branco foi preso após ameaçar a mulher em bairro de Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

O ex-presidente do América Futebol Clube José Carlos Pereira Neto, o Zé Branco, foi preso na noite de quinta-feira (26) após ameaçar a mulher de 61 anos, no bairro Jardim Nazareth, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na casa de uma vizinha quando o suspeito chegou e começou a chutar o portão.

Ao perceber que não seria atendido, ele voltou para a casa, pegou uma faca e retornou ao imóvel da vizinha. Em seguida, o suspeitou passou a chutar novamente o portão e ameaçou a vítima.

Ainda de acordo com a PM, a mulher autorizou a entrada dos policiais na casa, que encontraram sobre a cama do casal uma faca, um martelo e um pedaço de ferro.

Zé branco e a mulher foram levados à delegacia de Rio Preto, onde prestaram esclarecimentos. O delegado de plantão converteu a prisão do agressor em flagrante para preventiva. Ele permanece à disposição da Justiça. Otenta contato com a defesa do ex-presidente do América.

