O menor já estava sendo investigado pela Especializada pelo envolvimento com o crime no bairro Jardim Alvorada

publicado em 04/12/2019

Os agentes da Dise apreenderam pedras de crack, dinheiro, celular e material para embalar a droga (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, apreendeu durante a manhã de ontem um adolescente de 15 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Anézia Menezes, no bairro Jardim Alvorada, na cidade. O menor já estava sendo investigado pela prática do crime pela Especializada.Segundo informações da Dise, os agentes investigavam o envolvimento do infrator na venda de porções de crack no município. Após os trabalhos nas investigações, os policiais realizaram uma abordagem surpresa na residência do adolescente e promoveram buscas pelo local.Durante a abordagem, os policiais da Delegacia Especializada encontraram 15 pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização aos dependentes químicos. Também foram encontrados materiais utilizados no processo de embalagem das drogas, além de um aparelho celular e dinheiro do tráfico.No momento em que os agentes promoviam as buscas pelo imóvel, um usuário chegou no local para adquirir entorpecentes com o menor infrator, sendo prontamente abordado pelas autoridades e conduzido até a sede da Dise, onde prestou declarações e foi liberado em seguida.Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao traficante, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade policial elaborou o flagrante por ato infracional ao crime de tráfico de drogas, onde o menor permaneceu detido em uma unidade prisional ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.