publicado em 16/12/2019

Os bombeiros de Votuporanga contiveram as chamas (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado na tarde desta segunda-feira para conter um princípio de incêndio da Escola Estadual Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior. Apesar do susto, não houve registros de feridos no local.Segundo o Corpo de Bombeiros ao jornal A Cidade, a equipe foi acionada por conta de um vazamento de gás na mangueira no fogão/botijão da cozinha da instituição de ensino. Quando chegaram no local, havia chamas, porém de forma moderada.O incidente ocorreu por volta das 14h04. Os bombeiros contiveram o fogo rapidamente e retirou o botijão de gás do local. Não houve registros de feridos na escola estadual.