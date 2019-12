Ícaro Ricardo Dutra Matheus foi lançado do veículo e morreu no local do acidente, na rodovia Prefeito João Carlos Stuqi.

publicado em 16/12/2019

Ícaro Ricardo Dutra Matheus morreu após caminhonete capotar em Fernandópolis — Foto: Reprodução/Facebook

Um advogado morreu após a caminhonete que dirigia capotar na rodovia Prefeito João Carlos Stuqi, em Fernandópolis (SP), na noite de domingo (15).De acordo com a Polícia Rodoviária, Ícaro Ricardo Dutra Matheus saiu do município de Pedranópolis (SP) e trafegava pela rodovia quando o acidente aconteceu.Durante o capotamento, ele chegou a ser lançado para fora do veículo e morreu no local do acidente, informou a polícia.Ícaro concorreu ao cargo de vereador durante a última eleição municipal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O partido político publicou uma nota lamentando a morte do advogado.O corpo da vítima será enterrado no Cemitério Municipal de Fernandópolis na tarde desta segunda-feira (16). A Polícia Civil investiga as causas do capotamento.