publicado em 27/11/2019

Henrique contou que seus familiares estão seguros, sem ferimentos (Foto: Divulgação)

Diante da catástrofe sísmica ocorrida na Albânia nesta terça-feira (26), o casal de pastores Henrique Davanso Pechoto e sua esposa Henriqueta, que são de Votuporanga, residem naquele país há quase 15 anos, em ações missionárias e, falou sobre os momentos de terror que passou pela primeira vez em solo albanês.

De acordo com as agências France Presse e Associated Press, mais de 20 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas no terremoto de 6,4 de magnitude que atingiu o território. Muitos edifícios desabaram, deixando pessoas soterradas.

O tremor é o mais forte a atingir o país europeu da Península dos Balcãs em décadas. O abalo foi sentido na capital, Tirana, onde moradores em pânico correram para as ruas, e em países vizinhos.

O balanço de mortos ainda é impreciso e pode aumentar. As agências Reuters e Associated Press informam que ao menos 21 pessoas morreram.

As autoridades mobilizaram 400 militares para participar em operações de emergência em Durres e Thumane, onde várias pessoas estão nos escombros de edifícios, informou o ministério da Defesa. “Estamos trabalhando para fazer todo o possível nos locais afetados”, afirmou o primeiro-ministro, Edi Rama.

Henrique contou que seus familiares estão seguros, sem ferimentos. Salientando que os sequenciados tremores causaram intensa devastação no país. No entanto, pediu auxílio por meio de orações.

Vítimas

Três pessoas, incluindo uma criança, morreram no desabamento de um edifício em Durres, na costa adriática, ao leste da capital albanesa, informou a ministra da Saúde Albânia, Ogerta Manasterliu. Nessa cidade, uma criança foi tirada viva dos escombros.

Um outro desabamento de prédio, em Thumane, ao norte de Tirana, deixou um homem e uma mulher mortos. Em estado de pânico, um homem de 50 anos saltou de um edifício em Kurbin. Ele não resistiu aos ferimentos.

O tremor

O terremoto foi sentido às 3h54 (23h54 de Brasília, segunda-feira), em Tirana (capital do país), Thumane e Durres, onde provocou estragos.

O sismólogo albanês Rrapo Ormeni afirmou que este foi o terremoto mais intenso registrado na região de Durres desde 1926.

O tremor também foi sentido em outros países da região dos Bálcãs. Na Bósnia, ele foi sentido em Sarajevo (a 400 km de distância) e na Sérvia, em Novi Sad (quase 700 km), informaram jornais locais e mensagens publicadas por moradores nas redes sociais.

O epicentro do tremor foi localizado no Mar Adriático, 34 km ao noroeste de Tirana, a 10 km de profundidade, de acordo com o Centro Sismológico Euromediterrâneo. Em seguida, foram registradas várias réplicas.

