Acidente foi em uma propriedade rural de Ibiporanga, no distrito de Tanabi (SP). Prejuízo é de R$ 30 mil, segundo o produtor rural.

publicado em 11/11/2019

Ao todo, oito cabeças de gado e dois bezerros morreram em distrito de Tanabi — Foto: João Selare/TV TEM

Um fazendeiro de Ibiporanga, distrito de Tanabi (SP), perdeu dez cabeças de gado depois que um raio atingiu a propriedade dele. O raio foi durante as chuvas de quinta-feira (7) na região noroeste paulista.De acordo com o proprietário, quando ele chegou no dia seguinte para trabalhar na propriedade, encontrou todos os animais mortos. Dos animais mortos, oito eram vacas e dois bezerros. Elas estavam perto de uma árvore.Ele acredita que o prejuízo foi de R$ 30 mil. Os animais foram enterrados em uma vala na própria propriedade rural.