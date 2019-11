A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime em Votuporanga quando foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar)

Os policiais militares apreenderam diversas porções de maconha e material usado na embalagem da droga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na madrugada deste domingo um homem de 33 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, na rua Vladimir Casagrande, no bairro Estação, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime quando foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).Segundo informações da PM, ao serem acionados pelo COPOM, os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram o acusado em atitude suspeita. Durante a abordagem, o homem foi submetido a revista pessoal, sendo localizados uma certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico.Em virtude da situação, a Polícia Militar promoveu buscas domiciliar, onde apreenderam um recipiente plástico contendo diversas porções de maconha embaladas e prontas para a comercialização, que estavam enterradas no quintal na residência.No interior do imóvel, os policiais militares ainda encontraram material utilizado no preparo e embalagem das drogas, como faca, balança digital de precisão e embalagens plásticas, além de isqueiro para lacrar os entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade ratificou o flagrante do indiciado por tráfico de drogas, sendo que permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.