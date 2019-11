Bombeiros foram acionados e tiveram bastante trabalho para controlar as chamas, que estavam altas. Ninguém se feriu.

publicado em 19/11/2019

Micro-ônibus pega fogo na marginal da Rodovia Washington Luís — Foto: Reprodução/TV TEM

Micro-ônibus pega fogo na marginal de rodovia em Rio PretoUm micro-ônibus pegou fogo nesta segunda-feira (18) na marginal da Rodovia Washington Luís, no trecho de São José do Rio Preto (SP).O incidente foi perto do entroncamento da rodovia Washington Luís com a BR-153. Os bombeiros foram acionados e tiveram bastante trabalho para controlar as chamas, que estavam altas.O veículo ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros não soube informar o que teria causado o incêndio. O micro-ônibus estava vazio e ninguém ficou ferido.