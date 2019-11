O jovem foi preso durante um patrulhamento no bairro Matarazzo nesta quinta-feira, dia 21

publicado em 22/11/2019

Foi encontrado um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 56 reais em notas diversas (Foto: Divulgação/Policia Militar de Votuporanga)

Da Redação

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas pelos Policiais Militares no bairro Matarazzo em Votuporanga. Segundo a polícia, ele se encontrava com porções de crack e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 56 reais em notas diversas.

De acordo com a polícia, o jovem de 19 anos estava em uma motocicleta entregando algum objeto para um individuo desconhecido. Ao perceberem a chegada da viatura, o motoqueiro evadiu-se do local e o indivíduo saiu correndo.

Durante a fuga, o rapaz arremessou algo no tronco de uma árvore, sendo acompanhado e abordado logo em seguida. Durante a revista pessoal, foi encontrado um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 56 reais em notas diversas.