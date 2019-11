Os agentes da Delegacia Especializada realizaram investigações e conseguiram flagrar a atividade ilícita dos indiciados

publicado em 14/11/2019

Os policiais da Dise apreenderam diversas porções de maconha, crack, além de dinheiro e celular (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, apreendeu anteontem dois homens, um de 19 anos e outro de 16 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Sonho Meu, em Votuporanga. Os agentes da Especializada realizaram investigações sobre o crime dos irmãos.Segundo informações da Dise, os policiais civis flagraram os jovens comercializando as drogas para dois usuários, sendo todos abordados. Os dependentes afirmaram prontamente que estavam no local para adquirir os entorpecentes dos traficantes.Na posse dos irmãos, os agentes da Dise localizaram diversas porções de maconha e crack embaladas e prontas para a venda, além de um aparelho celular e R$ 239 proveniente do tráfico.Diante dos fatos, os traficantes e usuários foram encaminhados até a sede da Dise para a elaboração dos procedimentos da Polícia Judiciária, onde a autoridade policial determinou a soltura do menor ao responsável legal.