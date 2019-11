Rapaz chegou a ser socorrido pelo Samu e levado para uma Unidade Básica de Saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

publicado em 04/11/2019

Banhistas que retiraram o corpo de Rodrigo da água — Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu neUm homem de 27 anos morreu afogado na prainha de Adolfo (SP) neste domingo (3). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.Segundo informações da Polícia Militar, os banhistas que estavam no local retiraram o corpo de Rodrigo Pinto Pires da água.Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma Unidade Básica de Saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São José do Rio Preto (SP).