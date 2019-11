O homem de 45 anos que estava desaparecido deste o último sábado (23) foi encontrado sem vida pela própria filha

publicado em 26/11/2019

O homem foi visto por familiares no último sábado e o localizaram já sem vida (Foto: Divulgação)

Da redação

Na manhã desta terça-feira (26), um homem de 45 anos foi encontrado morto no fundo de um posto de combustíveis na Rodoviária Euclides Cunha na área rural de Votuporanga. O homem residia ali e a família estava sem notícia do rapaz.

De acordo com informações, o homem foi visto por familiares no último sábado, dia 23, e já preocupados com a ausência, foram até o local que ele morava recentemente, e o localizaram já sem vida ao lado de um colchão no chão.