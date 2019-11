A equipe localizou durante o patrulhamento o indiciado em atitude suspeita pela rua Vladimir Casagrande, no bairro Estação, em Votuporanga

publicado em 04/11/2019

or conta da situação, o homem foi conduzido até o 3º Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam durante a tarde desta segunda-feira um homem de 22 anos que estava sendo procurado pela Justiça. A equipe localizou durante o patrulhamento o indiciado em atitude suspeita pela rua Vladimir Casagrande, no bairro Estação, em Votuporanga.Segundo informações da PM, ao ver a aproximação da viatura policial, o homem demonstrou nervosismo e tentou fugir, no entanto, pela atitude suspeita, os policiais militares conseguiram captura-lo.Durante a abordagem, os policiais questionaram o homem, que apresentou a identificação do irmão a fim de desvencilhar a equipe. Como já é conhecido nos meios policiais de outras ocorrências, a Força Tática o questionou novamente, tendo confessado que estava evadido do sistema prisional.Ao realizar pesquisa, os policiais confirmaram que o indiciado era procurado da Justiça, onde teria sido beneficiado com a “saidinha” do Dia dos Pais. Por conta da situação, o homem foi conduzido até o 3º Distrito Policial de Votuporanga e, posteriormente, levado até a cadeia pública de Santa Fé do Sul.