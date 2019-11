Polícia

Filho do vice-prefeito de Cosmorama morre esfaqueado durante briga em praça

Corpo de Francisco Henrique Xavier da Silveira foi enterrado no sábado (2), no cemitério do município

publicado em 04/11/2019

Os dois homens foram levados para a Santa Casa de Votuporanga; filho do vice prefeito não resistiu — Foto: Reprodução/Google Street View



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi ao local depois de receber uma ligação e, ao chegar na praça, encontrou Francisco caído e o suspeito em pé com um ferimento na cabeça.



Testemunhas afirmaram à polícia que os dois tiveram uma discussão. Em seguida, o suspeito foi embora, mas retornou armado com uma faca e cometeu o crime.



Ainda segundo o registro policial, os dois foram levados à Santa Casa de Votuporanga (SP). Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia.



