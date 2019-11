Polícia encontrou em um fundo falso da lataria do carro nove tabletes de haxixe e quatro de pasta base de cocaína.

publicado em 20/11/2019

Policial retira drogas escondidas na lataria do veículo em Nova Independência — Foto: Divulgação/Polícia

Duas pessoas foram detidas na noite desta terça-feira (19) por tráfico internacional de drogas em Nova Independência (SP). As duas pessoas são estudantes de medicina, sendo um homem de 30 anos e uma mulher de 31.Segundo informações da polícia, durante uma fiscalização, o carro em que eles estavam foi abordado na Rodovia General Euclides de Oliveira. A polícia encontrou em um fundo falso da lataria do carro nove tabletes de haxixe e quatro de pasta base de cocaína.O homem preso disse que eles estudam no Paraguai e que o transporte da droga era para quitar uma dívida com um traficante daquele país. Os dois estudantes foram levados para a Polícia Federal de Araçatuba.A mulher foi ouvida e liberada e o homem deve passar por audiência de custódia.