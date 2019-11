Conforme consta na ocorrência, ao sair da residência, o criminoso ainda danificou o portão de entrada

publicado em 12/11/2019

O caso foi registrado nesta segunda-feira no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma moradora de 64 anos teve sua residência, localizada na rua Doracy Honorato Alves Cambaúva, invadida por um indivíduo desconhecido, que furtou uma televisão de 32 polegadas. O caso foi registrado nesta segunda-feira no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que chegou em sua residência e percebeu que um criminoso havia invadido o local mediante a escalada do muro. Para adentrar no imóvel, o indivíduo arrombou a porta de um dos cômodos e furtou uma televisão de 32 polegadas.A vítima ainda informou as autoridades que o bandido também levou um lençol de solteiro, que teria sido utilizado para embalar o objeto. Conforme consta na ocorrência, ao sair da residência, o criminoso ainda danificou o portão de entrada.De acordo com a ocorrência, a idosa afirmou que as residências vizinhas possuem câmeras de monitoramento de segurança e que já conseguiu algumas imagens. Ela se responsabilizou de fornece-las para as autoridades policiais.O boletim de ocorrência foi registrado como furto qualificado e o caso será encaminhado para a investigação policial.