O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (20)

publicado em 20/11/2019

A cabine do caminhão pegou fogo (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

A cabine de um caminhão que transportava bebidas pegou fogo na tarde desta quarta-feira (20), por volta das 14h10, na rodovia Euclides da Cunha (em frente da Pinheiral Home Center), em Votuporanga.

De acordo com o motorista do veículo, de 30 anos, ele trafegava no sentido Votuporanga-Cosmorama quando, por volta das 12h, o caminhão apresentou um problema mecânico, então ele desceu e foi buscar ajuda, mas, posteriormente, quando ele não estava no local, o fogo surgiu e foi contido pelo Corpo de Bombeiros.