Vítima dormia no quarto da casa onde a família mora, quando adolescente invadiu o cômodo e a agrediu. Homem foi levado para hospital particular do município.

publicado em 04/11/2019

Ocorrência foi registrada no plantão policial de Catanduva — Foto: Reprodução/Google Street View

Um adolescente de 13 anos foi apreendido ontem após esfaquear o pai, de 37 anos, no bairro Jardim Imperial, em Catanduva.

De acordo com a Polícia Militar, os pais do adolescente dormiam no quarto da casa onde moram, quando ele invadiu o cômodo e esfaqueou a vítima.

A mulher do homem, que estava deitada ao lado dele, acordou com o barulho das agressões e conseguiu tirar a faca da mão do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, compareceu na residência e socorreu a vítima para um hospital particular do município. O estado de saúde não foi divulgado.

Ainda segundo a PM, o menino foi contido por policiais militares, levado para a delegacia e transferido para a cadeia de Catanduva. A Vara da Infância e Juventude também foram acionadas.