Irineu foi atingido por carro na Av. do Lanchopão, dia 19 de setembro

publicado em 22/10/2019

O motociclista de Votuporanga, Irineu Batista de Oliveira, 32 anos, morreu na noite desta segunda-feira (21) (Foto: Arquivo Pessoal)

O motociclista de Votuporanga, Irineu Batista de Oliveira, 32 anos, morreu na noite desta segunda-feira (21), no Hospital de Base de Rio Preto, após 32 dias de internação. Ele se envolveu em um acidente no cruzamento da avenida Antonio Augusto Paes com rua Guanambi.

Foi uma colisão de um Monza com a moto dele. O gari sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo SAMU, levado pra Santa Casa e transferido para o HB. Uma representante do hospital comunicou o óbito do paciente às 18 horas de ontem, no Plantão Policial de Rio Preto.

O corpo esta no velório e será sepultado às 17 horas desta terça-feira (22), no cemitério Jardim das Flores (Rosa Mística).