Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que quatro agentes foram afastados das ruas, mas continuam trabalhando no setor administrativo da corporação. Vídeos que mostram ação dos policiais está sendo analisados pela Polícia Civil.

publicado em 29/10/2019

Confronto policial acaba com 4 pessoas mortas em Rio Preto — Foto: André Modesto/TV TEM

Quatro policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que participaram da ocorrência que terminou com a morte de quatro suspeitos de assaltar uma chácara, em São José do Rio Preto (SP), foram afastados das funções operacionais nas ruas e seguem trabalhando no setor administrativo da corporação.A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), na tarde desta segunda-feira (28).De acordo com a Polícia Civil, diversas imagens de circuito de segurança, que teriam gravado a ação dos policiais, foram apreendidas e estão sendo analisadas.Como o inquérito corre sob sigilo, o delegado responsável pela investigação não passou informações sobre o conteúdo dos vídeos.O caso aconteceu na madrugada do dia 7 de outubro, na Estância Veneza, perto da rodovia Washington Luiz.Segundo o boletim de ocorrência, registrado com as informações dos próprios policiais militares, quatro suspeitos teriam invadido uma chácara, feito reféns e fugido com objetos.Uma das vítimas conseguiu acionar a Polícia Militar, que foi até o local, começou a patrulhar a região e encontrou o carro e dois ladrões.Ainda de acordo com o registro policial, houve troca de tiros e dois suspeitos foram mortos. Os outros dois foram localizados fugindo a pé e também teriam atirado contra os PM´s, que revidaram e mataram a dupla.Três armas que estariam com os criminosos foram apreendidas e apresentadas na delegacia. Nenhum policial militar ficou ferido na ação.