publicado em 24/10/2019

O acidente foi registrado no trevo da Vila Alves com a rodovia Péricles Belini. (Foto: Divulgação)

Uma colisão entre uma Ambulância do município de Cardoso, região de Votuporanga e um veiculo de passeio provocou o ferimento de três pessoas. O fato aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, dia 24.Os feridos foram socorridos por unidades do Samu e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. Entre os feridos, está um bebê de apenas 7 meses e uma criança de 7 anos. Uma mulher de 34 anos também teve ferimentos leves.Já a quarta vítima, que ficou presa nas ferragens, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à cidade de Cardoso.O acidente foi registrado no trevo da Vila Alves com a rodovia Péricles Belini.Com o impacto, a ambulância capotou e praticamente ficou totalmente destruída.