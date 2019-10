O delegado Renato Pupo afirma que todos foram identificados e têm antecedentes criminais

publicado em 10/10/2019

Durante a fuga, os quatro suspeitos foram baleados após troca de tiros com equipes do Baep (Foto: Divulgação)

O delegado Renato Pupo, do 7º Distrito Policial, afirma que os quatro homens que morreram na terça-feira, 8, em confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de Rio Preto (Baep), eram responsáveis pelo assalto à casa de um pastor evangélico no último sábado, 4.Os quatro homens foram mortos após assaltar uma chácara na Estância Veneza, onde fizeram a moradora e a filha dela reféns. Durante a fuga, os quatro suspeitos foram baleados após troca de tiros com equipes do Baep.Pupo afirma que o pastor reconheceu um dos suspeitos por foto. A polícia também concluiu a identificação dos quatro homens, com ajuda do Instituto Médico Legal (IML). No dia do crime, só haviam sido identificados Lidomar Viana e Ulisses Rogério Souza dos Anjos. Os nomes dos outros suspeitos identificados serão divulgados nesta quinta-feira. "Pelo levantamento que fizemos, um dos quatro homens está ligado a um latrocínio que ainda está em investigação", diz o delegado.O inquérito no 7º DP ainda não poderá ser encerrado, porque a polícia ainda precisa colher os depoimentos das vítimas, dos policiais envolvidos no confronto e aguardar a chegada dos exames de balísticas das armas apreendidas com os suspeitos e com os integrantes do Baep.