Geraldo José Estruzani era produtor de frutas e legumes, e era bastante conhecido na cidade de Parisi

publicado em 14/10/2019

Um morador de Parisi, identificado como Geraldo José Estruzani, de 50 anos de idade, morreu em um trágico acidente de trânsito ocorrido por volta das 21:30 horas deste sábado (12), na Vicinal Ângelo Commar, que liga Parisi a Votuporanga.De acordo com informações, no local do acidente, o produtor rural conhecido como “Negão” estava pilotando uma caminhonete Hilux de cor preta e seguia sentido Votuporanga a Parisi quando, por motivos a serem apurados pela polícia, próximo ao perímetro urbano da cidade, a vítima perdeu o controle da direção da caminhonete, capotou diversas vezes e parou no acostamento da vicinal.A equipe médica do SAMU foi acionada e constatou o óbito da vítima no local.A vítima era produtor de frutas e legumes, e era bastante conhecida na cidade de Parisi. José deixa esposa e filhos.